В Осиповичах девочка засунула руку в ящик на квесте 11.04.2025, 14:51

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И получила 1000 рублей в качестве компенсации.

Суд Осиповичского района рассмотрел дело о компенсации морального вреда, причиненного 14-летней девочке во время прохождения квеста, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

По словам матери пострадавшей, они с дочерью участвовали в развлекательном мероприятии, организованном индивидуальным предпринимателем. Во время квеста девочка сунула руку в темный ящик в поисках подсказки и ее укусила крыса. Женщина отметила, что организаторы заранее не предупреждали участников о наличии животных и не обеспечили безопасность.

В результате укуса ребенок перенес физическую боль, два месяца проходил лечение, а на месте травмы остался шрам. Мать потребовала от организатора компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Предприниматель на заседание не явилась, но ее представитель признал вину частично — только на сумму, которую заплатила семья за участие в квесте (48 рублей).

Суд пришел к выводу, что травма произошла по вине организаторов, которые не обеспечили безопасные условия, и постановил взыскать с ответчицы 1000 рублей в качестве компенсации, а также 126 рублей госпошлины.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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