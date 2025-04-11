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Антициклон «Оливия» принесет в Беларусь весну

  • 11.04.2025, 15:05
Антициклон «Оливия» принесет в Беларусь весну

Погодные условия начнут улучшаться.

Антициклональный гребень вышеупомянутого антициклона с центром над южной Европой завтра запустит процесс улучшения погодных условий и потепления в Беларуси, пишет телеграм-канал "Метеовайб".

Ночью еще местами под влиянием фронтального раздела, за исключением северо-запада, пройдут небольшие осадки. Днём уменьшится облачность и существенных осадков уже не ожидается, лишь по югу Гомельской области в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер северный, умеренный. Температура ночью от +1°С по юго-востоку до -6°С по северо-западу. Днем +3..+10°С, по востоку холоднее, по западу уже до +13°С.

В Минске ночью -1..-3°С, небольшие осадки. Днём +6..+8°С, облачно с прояснениями, без осадков.

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