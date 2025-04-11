В Бешенковичах установлен понтонный мост через Западную Двину
- 11.04.2025, 15:18
В этот раз сделали это в середине апреля, а не в начале мая, как обычно.
В пятницу в Бешенковичах установили понтонный мост через Западную Двину и официально открыли движение по нему. В этот раз сделали это в середине апреля, а не в начале мая, как обычно. Было перерезание ленты чиновникам и военными, но не было красно-зеленых флагов, сообщает «Еврорадио».
Постоянный мост не строят, по-видимому, из-за отсутствия средств. Поэтому ежегодно весной военные сооружают переправу, которая связывает две части поселка, и обслуживают ее. Осенью понтонный мост снова разберут, и людям придется либо переправляться через реку, либо ехать по объездной дороге. Это продолжается уже 16 лет.