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В Бешенковичах установлен понтонный мост через Западную Двину

  • 11.04.2025, 15:18
В Бешенковичах установлен понтонный мост через Западную Двину

В этот раз сделали это в середине апреля, а не в начале мая, как обычно.

В пятницу в Бешенковичах установили понтонный мост через Западную Двину и официально открыли движение по нему. В этот раз сделали это в середине апреля, а не в начале мая, как обычно. Было перерезание ленты чиновникам и военными, но не было красно-зеленых флагов, сообщает «Еврорадио».

Постоянный мост не строят, по-видимому, из-за отсутствия средств. Поэтому ежегодно весной военные сооружают переправу, которая связывает две части поселка, и обслуживают ее. Осенью понтонный мост снова разберут, и людям придется либо переправляться через реку, либо ехать по объездной дороге. Это продолжается уже 16 лет.

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