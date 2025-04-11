Житель Красноярска поставил на место Симоньян 11.04.2025, 15:24

Пропагандистка получила короткий, но жесткий ответ.

В Красноярске на местного жителя возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму за комментарий под заявлением пропагандистки Маргариты Симоньян, которая предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, пишет Baza.

«Над Москвой надо бахнуть, а еще лучше над Кремлем», — отреагировал на идею телеведущей 42-летний мужчина. За этот и еще один похожий комментарий на него завели дело, по которому ему грозит штраф до 1 млн руб. или тюремный срок до семи лет.

Симоньян рассуждала о взрыве ядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью» в своей передаче «Ч.Т.Д.» в октябре 2023 года. «Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет», — утверждала она. Слова Симоньян раскритиковали некоторые политики. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил, что «с такими заявлениями со стороны России выходить не надо». Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в обращении к Симоньян заявила, что сибиряки восприняли ее слова «как глубокое оскорбление».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что последствия наземных ядерных взрывов «могут сказываться» тысячелетиями: «Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет». В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН рассказали о катастрофических последствиях термоядерного взрыва над Сибирью: просчитать его последствия невозможно, а погибнуть могут миллионы людей. Депутат Мосгордумы Евгения Ступина обратилась в МВД с просьбой проверить заявление Симоньян на наличие признаков экстремизма, но полиция ничего не нашла.

В ответ Симоньян пригрозила статьей о ложном доносе критикам и обратилась в полицию по поводу обвинений со стороны «помощника какого-то депутата». Впоследствии многие российские СМИ, в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», RTVI и «Общественная служба новостей», извинились перед пропагандисткой.

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