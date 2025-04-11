Трамп впервые высказался о китайцах, которые воюют на стороне РФ

Трамп впервые высказался о китайцах, которые воюют на стороне РФ3
- 11.04.2025, 15:35
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Американская администрация изучает этот вопрос.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, что он будет делать с Китаем, после того, как стало известно, что граждане КНР воюют на стороне РФ, заявил, что американская администрация «изучает этот вопрос».
Об этом президент США заявил на заседании кабинета министров в Белом доме.
Речь шла про пошлины, которые Дональд Трамп ввел против Китая. Журналист спросил, что он может сказать о том, что китайцы воюют на стороне России в войне РФ против Украины.
«Украинцы говорят, что у них есть доказательства этого… Могут ли США подтвердить это, и если да, то что США планируют сделать с Китаем?», — просил журналист.
«Мы изучаем это», — сообщил Трамп и продолжил в своей обычно манере, снова заявив, что «2500 молодых людей гибнут каждую неделю, украинцев и россиян».
«Они не американцы, но они люди и мы смотрим, можем ли мы остановить это. И я думаю, мы добиваемся прогресса», — заявил президент США и сообщил, что надеется заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия.
«Это так бессмысленно. Это так ужасно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом», — повторил Трамп.
Вернувшись к теме Китая и лидера КНР Си Цзиньпиня Трамп сообщил, что уверен, что они смогут поладить, хотя до этого он говорил, что Китай обворовывал США больше, чем кто-либо.
«Я испытываю большое уважение к президенту Си. Он был в истинном смысле моим другом в течение длительного периода времени. И я думаю, мы в конечном итоге придумаем что-то очень хорошее для обеих стран», — заявил Трамп.
Но позже он заявил, что Си Цзиньпин с ним не связывался.