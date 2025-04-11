Кажется, россияне стали что-то подозревать

Кажется, россияне стали что-то подозревать3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 11.04.2025, 15:49
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Российский военный волонтер рассказал об изменении настроений в среде сторонников войны.
«В 2022 году Z-патриоты поддерживали «СВО». А сейчас каждый такой патриот говорит только об одном - чтобы все закончилось…»
Российский военный волонтер Сергей Алиев рассказал об изменении настроений в среде сторонников войны. По его словам, все его знакомые теперь мечтают о том, чтобы «СВО» закончилось, хотя раньше радостно приветствовали войну.
Кажется, они стали что-то подозревать… Но нет, так легко и просто теперь все это не кончится. Цена, которую придается за все это заплатить, будет очень высокой. И все главные события - еще впереди.
Вас предупреждали, что так будет. Вы роете яму самим себе, роете яму России. Но вы не хотели слышать...
Телеграм-канал «Сеятель ветра»