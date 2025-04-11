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Кажется, россияне стали что-то подозревать

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 11.04.2025, 15:49
  • 4,748
Кажется, россияне стали что-то подозревать

Российский военный волонтер рассказал об изменении настроений в среде сторонников войны.

«В 2022 году Z-патриоты поддерживали «СВО». А сейчас каждый такой патриот говорит только об одном - чтобы все закончилось…»

Российский военный волонтер Сергей Алиев рассказал об изменении настроений в среде сторонников войны. По его словам, все его знакомые теперь мечтают о том, чтобы «СВО» закончилось, хотя раньше радостно приветствовали войну.

Кажется, они стали что-то подозревать… Но нет, так легко и просто теперь все это не кончится. Цена, которую придается за все это заплатить, будет очень высокой. И все главные события - еще впереди.

Вас предупреждали, что так будет. Вы роете яму самим себе, роете яму России. Но вы не хотели слышать...

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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