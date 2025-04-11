Могут ли белорусы гнать самогон легально? 3 11.04.2025, 15:57

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Купить аппарат можно, но есть нюанс.

Самогонные аппараты покупать в Беларуси можно вполне легально. Правда, называются они дистиляторами и предназначены исключительно для очищения воды, пишет smartpress.by.

С помощью таких аппаратов возможно изготовить самогон, но делать подобное белорусам нельзя. Запрещает это статья 13.27 КоАП, которая устанавливает штраф (до 5 базовых величин – 210 рублей) за изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а также хранение аппаратов, используемых для их изготовления.

Если вы надумали с помощью дистилятора сварить самогон, получите не только штраф – аппарат и всю изготовленную продукцию изымут.

Накажут и в случае, когда вы решили купить самогон или брагу. Штраф такой же, как за изготовление (210 рублей) с изъятием напитка.

Вообще нельзя делать спиртное?

Можно готовить дома различные настойки и наливки. Однако есть важный момент: заливать различные фрукты или травы можно только купленным в магазине алкоголем. Самогоном нельзя!

Сколько можно хранить?

Согласно Декрету №5, белорусы могут хранить акцизные алкогольные напитки без ограничений по их количеству. Важное условие – всё это должно быть для личного потребления, не на продажу.

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