«Неожиданно для Лукашенко «великий китайский камень» стал камнем на шее» 11.04.2025, 16:11

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С молчаливого согласия китайских и российских товарищей.

В аналитическом докладе КГБ об угрозах экспортному потенциалу Беларуси Китай признан прямой угрозой предприятиям-флагманам тяжёлого машиностроения. В докладе отмечается, что Пекин представляет угрозу технологическому суверенитету и национальной безопасности страны в целом, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

В докладе подчёркивается, что белорусскую технику удаётся продать лишь в качестве «одолжений» от губернаторов и членов правительства РФ и как правило после посещения Минска. Даже закупленная для галочки и поставленная в гражданский сектор в регионы по бюджетному финансированию техника в конце концов отправляется на «СВО».

Также в документе подчеркивается, что уже в среднесрочной перспективе стоит ожидать полного вытеснения белорусской тяжёлой и строительной техники с рынка России. Похожая ситуация наблюдается и в других областях машиностроения: комбайны, погрузчики, трактора, лифты и т. п.

В аналитике так же отмечается, что похожую ситуацию вскоре ожидает и рынок РБ, а единственным каналом сбыта тяжёлой техники в будущем станет военная сфера, которая не сможет обеспечить сбыт всех производственных возможностей Беларуси.

Неожиданно для Лукашенко, но «великий китайский камень», с молчаливого согласия китайских и российских товарищей, стал камнем на шее флагманов, способным утащить на дно весь корабль погрязшей в «стабильности» белорусской экономики.

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