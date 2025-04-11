«Мне это помогло вырасти как человеку и как игроку» 11.04.2025, 16:26

Илья Протас

Илья Протас рассказал, какие отношения у него со старшим братом Алексеем.

Илья Протас – младший брат нападающего «Вашингтона» Алексея Протаса. Прошлым летом 18-летнего нападающего также выбрали на драфте «Кэпиталз». Сезон он проводит в юниорской лиге Онтарио, где стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 124 очка в 61 матче. Его команда «Виндзор» сейчас играет в плей-офф. На счету Ильи 6 матчей, 18 (3+15) очков, полезность «+10». Накануне старта второго раунда форвард дал интервью корреспонденту «ВсеПроСпорт», в котором рассказал, какие отношения у него со старшим братом Алексеем.

— Вы рассказывали, что летом тренировались с братом в Витебске. Вы всю жизнь вместе тренируетесь?

— До этого всегда тренировались по отдельности, потому что у нас разница в возрасте, да и у меня были раньше сборы с командами. Я начинал сезон в середине июля, а он в сентябре. Прошлым летом наши графики совпали. В этом году тоже будем вместе. Думаю, теперь все предсезонки вместе будем проводить. Уже разница в возрасте не чувствуется. Мне кажется, мы очень сблизились, когда я подрос. Мне это помогло вырасти как человеку и как игроку.

— Когда вы были помладше, какие у вас были отношения?

— Было соперничество. Я всегда был таким проказником. Леха всегда меня учил и ставил на место. Он для меня всегда был примером. Это лучший брат, тут никаких вопросов. С раннего возраста я на него всегда равнялся.

— Вы с братом сильно отличаетесь по характеру? Какой вы? Какой он?

— Он больше спокойный, рациональный. С раннего возраста он был учителем для меня. А я больше энергичный. Но в целом мы похожи.

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