Радослав Сикорский: В течение ближайших недель США изменят свою политику 11.04.2025, 16:26

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Радослав Сикорский

Терпение Америки не бесконечно.

Терпение президента США Дональда Трампа уже почти иссякло. Москва, затягивая мирные переговоры по Украине, очень сильно рискует.

Такое заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью нескольким иностранным телеканалам, передает Dialog.UA.

Министр отметил, что, общаясь с представителями администрации президента США, заметил нарастающее недовольство. Попытки диктатора РФ Владимира Путина затянуть мирное решение войны там прекрасно осознают.

«Терпение Америки не бесконечно. Путин пытается тянуть время, нагнетать обстановку… Скорее всего, уже в течение ближайших недель США изменят свою политику (в отношении России — ред.)», — рассказал глава МИД Польши.

Он ожидает скорого признания Вашингтоном очевидного факта: Кремль не желает прекращения кровопролитной войны, которую он развязал против Украины.

Отметим, что, по данным издания Axios, Трамп установил Кремлю дедлайн по наступлению полного перемирия в войне против Украины. Если российский диктатор не пойдет на договоренность уже до конца нынешнего месяца, его ожидают новые жесткие санкции.

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