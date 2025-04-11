Невероятная красавица: ученые воспроизвели лицо женщины, жившей 3,5 тысячи лет назад 2 11.04.2025, 16:35

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Она жила в греческом городе Микены и имела высокий социальный статус.

Ученые с помощью цифровой реконструкции оживили лицо женщины, которая жила в греческом городе Микены более 3500 лет назад задолго до Гомера или Троянской войны.

Об этом говорится в публикации, опубликованном в Daily Mail.

Изображение было создано по инициативе доктора Эмили Хаузер, историка и преподавателя классических студий Эксетерского университета.

«Впервые мы смотрим в лицо женщины из царства, связанного с Еленой Троянской – сестра Елены, Клитемнестра, по легенде была царицей Микен. Отсюда поэт представлял, как греки отправляются в Троянскую войну», – пояснила доктор Хаузер.

Женщина умерла в возрасте примерно 30 лет и была похоронена на микенском кладбище между 17 и 16 веками до нашей эры. Ее погребение включало в себя высокостатусные могильные вещи: золотую маску и три меча. Эти предметы первоначально приписывались мужчине, похоронен рядом с ней, теперь считается, что они принадлежат самой женщине.

«Это открытие укрепляет идею о том, что женщина занимала выдающееся социальное положение или, возможно, военную роль, вызывая радикальное переосмысление взглядов на отношение женщин к войне в тот период», — сказала Хаузер.

Последние находки свидетельствуют о том, что гробницы поздней бронзы на самом деле содержат больше женских коллекций оружия, чем мужских, что бросает вызов давним представлениям о полах и войне.

Скелетные останки женщины также обнаружили признаки артрита в ее позвоночнике и руках, который, по мнению исследователей, был вызван интенсивным ткачеством – одной из наиболее трудоемких, но распространенных задач для женщин того времени.

Хаузер связала с этим эпическое стихотворение из «Илиады», отметив: «Это напоминание о физической нагрузке женщин того времени, например, Елену в «Илиаде» описывают как ткачиху».

Хотя могилу женщины впервые раскопали в 1950-х годах, только сейчас благодаря современным инструментам стало возможным «увидеть» человека по останкам. Цифровые инструменты и научные достижения помогают ученым преодолеть пропасть между мифом и историей.

Город Микены и вся микенская цивилизация занимают большое место в греческой мифологии. Согласно Гомеру, городом правил царь Агамемнон, лидер греческих войск во время Троянской войны. Расположенное на скромном холме между двумя большими на Арголидской равнине в регионе Греции Пелопоннес это место когда-то было сердцем могущественной цивилизации бронзового века.

Благодаря недавнему прогрессу в судебной антропологии, генетическому секвенированию, радиоуглеродной датировке и 3D-рендерингу теперь исследователи могут реконструировать лица людей с четкостью, которой никогда раньше не было.

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