«Путин прекрасно понимает, что времени у него почти нет» 11.04.2025, 16:44

Экономическая ситуация в России становится все более тяжелой.

Правитель Кремля Владимир Путин сейчас максимизирует ставки в войне против Украины, но ему хорошо известно, что время на достижение своих целей ограничено из-за серьезных проблем в российской экономике. Такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью OBOZ.UA.

Огрызко объяснил, что Путин пытается затянуть время, стремясь достичь прекращения огня или остановки войны, поскольку экономическая ситуация в России становится все более тяжелой.

«Кажется, Путин повышает ставки до крайнего предела. Он требует признания международным сообществом всех четырех областей и Крыма, но в то же время прекрасно понимает, что времени у него почти нет», — отметил Огрызко.

Он также напомнил, что на последней встрече с российскими олигархами, сформировавшими клуб промышленников, Путин четко признал, что экономика страны охлаждается.

«Это указывает на то, что он хорошо знаком с трагической ситуацией в российской экономике. В отдельных отраслях, как угольная и транспортная, наблюдается значительный спад. Газпром почти на грани банкротства, ведь наносит колоссальный ущерб в размере 600-700 млрд рублей в газовом секторе», — подчеркнул он.

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