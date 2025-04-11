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В Дроздах снова продают дом, который может впечатлить своими внешним видом и стоимостью

  • 11.04.2025, 16:53
  • 1,158
В Дроздах снова продают дом, который может впечатлить своими внешним видом и стоимостью

С прошлого года он подешевел на 250 тысяч долларов.

В микрорайоне Дрозды в Минске снова продают дом, который может впечатлить своими внешним видом и стоимостью. Правда, по сравнению с прошлым годом он подешевел на 250 тысяч долларов, пишет «Зеркало».

Участок площадью 10 соток расположен на улице Веснинка. На нем стоит деревянный дом, жилье построено в 1959 году. До водохранилища Дрозды — всего пять минут пешком.

«Коммуникации центральные, газ — рядом. Объект представляет из себя квартиру в блокированном жилом доме со своим участком, — указано в объявлении. — Участок расположился в эксклюзивном месте. Вокруг природа, но при этом до центра города всего 10 минут на машине».

Этот дом выставляли на продажу в мае прошлого года, тогда его стоимость была почти 2,7 млн рублей, или 850 000 долларов. Сейчас за него просят 1 885 020 рублей, или 600 тысяч долларов.

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