В Дроздах снова продают дом, который может впечатлить своими внешним видом и стоимостью
- 11.04.2025, 16:53
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С прошлого года он подешевел на 250 тысяч долларов.
В микрорайоне Дрозды в Минске снова продают дом, который может впечатлить своими внешним видом и стоимостью. Правда, по сравнению с прошлым годом он подешевел на 250 тысяч долларов, пишет «Зеркало».
Участок площадью 10 соток расположен на улице Веснинка. На нем стоит деревянный дом, жилье построено в 1959 году. До водохранилища Дрозды — всего пять минут пешком.
«Коммуникации центральные, газ — рядом. Объект представляет из себя квартиру в блокированном жилом доме со своим участком, — указано в объявлении. — Участок расположился в эксклюзивном месте. Вокруг природа, но при этом до центра города всего 10 минут на машине».
Этот дом выставляли на продажу в мае прошлого года, тогда его стоимость была почти 2,7 млн рублей, или 850 000 долларов. Сейчас за него просят 1 885 020 рублей, или 600 тысяч долларов.