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Аналитик: К такому Си оказался не готов

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  • 11.04.2025, 17:02
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Аналитик: К такому Си оказался не готов

В торговой войне с США Китай проиграет.

Аналитик лондонского еженедельника The Spectator Иэн Уильямс считает, что в торговой войне с США Китай проиграет.

«Страна никак не может преодолеть непреходящие последствия коллапса в секторе недвижимости (на который приходится четверть экономики страны), погрязла в долгах и страдает от значительного перепроизводства. Лишь немногие компании могут похвастаться прибылью.

Си пытается высвободиться из этого кризиса, делая ставку в первую очередь на экспорт высокотехнологичной продукции в сфере возобновляемой энергетики, каковую он щедро субсидирует, но именно этот сектор наиболее чувствителен к пошлинам.

Да, Пекин подготовился к торговым конфликтам, но всё же маловероятно, что он рассчитывал на пошлины такого порядка. ... Вопреки всем залихватским утверждениям Китая, его экономика уязвима - и не сможет выйти победителем из нарастающего обмена ударами», - пишет Уильямс.

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