Белорусские банки вводят изменения по переводам 11.04.2025, 17:10

Есть и другие новшества.

У банков появились изменения по денежным переводам. У одних выросла комиссия за такие услуги, у других — снизилась. Есть и другие новшества по переводам, пишет «Зеркало».

«ВТБ Банк» с 24 апреля повысит тарифы за переводы с текущих счетов физлиц в другие банки — как беларусские, так и иностранные. В отечественные финучреждения комиссия будет 2% от суммы, в зарубежные — 2,5%. Изменения затронут переводы в белорусских рублях, долларах, евро и юанях, а в российских рублях — нет.

С 1 апреля «Технобанк» изменил комиссию для физлиц за переводы за пределы банка в долларах. С этой даты она составляет 30 долларов и 1% от суммы. Но сбор не может быть больше 350 долларов.

«БСБ-Банк» расширил список валют, которые можно отправить через его сервис переводов с карты на карту. Теперь это не только беларусские рубли, но также доллары и евро. Лимиты на один перевод — 2000 рублей, 500 долларов или евро.

«Альфа-Банк» с 1 апреля ввел плату за то, что будет отправлять заявления клиента-плательщика на возврат ошибочных переводов денег. Сбор — 20 рублей за одно такое обращение.

«Сбер Банк (Беларусь)» снизил комиссию по некоторым переводам в китайских юанях, а также в индийских рупиях.

«Нео Банк Азия» изменил комиссию по международным денежным отправлениям. Если речь о переводах средств в американской валюте, то теперь сбор составляет 50 долларов и 1,3% от суммы (но не больше 330 долларов), а если в казахстанских тенге, то 0,5% (минимум 25 долларов, максимум — 150).

«Альфа-Банк» ввел возможность перевода с одной карты на другую через специальное веб-приложение (требуется вход в аккаунт пользователя). Уточняется, что оно доступно не только клиентам этого банка.

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