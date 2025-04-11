Голливудская развязка в футболе: в Англии вратарь забил невероятный гол 11.04.2025, 17:17

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Это взятие ворот вызвало настоящую эйфорию у фанатов.

В среду, 9 апреля, состоялся финал Кубка Suffolk Premier Cup. За трофей боролись Лейстон и Феликстоу.

Этот скромный по статусу поединок вышел далеко за пределы локального матча из английской трясины. Все благодаря развязке на последних минутах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Non League Wonders.

Голливудская развязка

Главным героем эпизода стал вратарь Лейстона Билли Джонсон. Он поразил фанатов со всего мира, забив невероятный гол ножницами уже в компенсированное время.

Его команда уступала со счетом 1:2. Она заработала угловой удар, поэтому все, включая голкипера, пошли в штрафную площадку соперника, чтобы спастись от поражения.

А дальше произошло настоящее футбольное чудо, которое запомнится зрителям надолго. Игрок Лейстона выполнил качественный навес, который в стиле опытного форварда замкнул Билли Джонсон – он оторвался от опеки оппонентов и выполнил фантастический удар через себя в угол ворот, не оставив шансов вратарю соперников на спасение.

Это взятие ворот вызвало настоящую эйфорию у фанатов Лейстона. Сам герой эпизода также был на седьмом небе от счастья и отпраздновал гол в стиле Дидье Дрогба.

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