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На Комаровке продают итальянскую булку, похожую на пасхальный кулич

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  • 11.04.2025, 17:23
  • 1,678
На Комаровке продают итальянскую булку, похожую на пасхальный кулич

Цена может удивить.

Пасху католики и православные будут отмечать в Беларуси 20 апреля. Тем временем автор инстаграм-аккаунта столичной Комаровки нашел «тематический товар». В одной из торговых точек на крытой части рынка продают панеттоне. Похоже изделие на пасхальный кулич, но это, как говорится, не совсем то, пишет Blizko.by.

В чем отличие панеттоне от классического пасхального кулича? Кулич готовят на дрожжах, ведь это домашняя выпечка, панеттоне же — на сложной и особым образом обслуживаемой закваске. Тесто для панеттоне получается жидкое и тягучее, у кулича оно посуше. Отличается и текстура теста: у панеттоне оно более пористое и влажное.

Цена этого итальянского десерта на Комаровке — 56 рублей за 560 граммов изделия. Вот как выглядит товар:

— Дорогой дружочек, рассуди нас, панеттоне за 56 рублей. — обратился к подписчикам автор инстаграм-аккаунта рынка. — Не может булка стоить 56 рублей. Я считаю, что нескромно это.

Кстати, продавец из торговой точки, где реализуется итальянский десерт, утверждает, что панеттоне — это очень вкусно и цена на него вполне оправданна.

Однако, хоть панеттоне и похож на пасхальный кулич, к этому празднику десерт отношения практически не имеет. Это типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространенный по всей Италии, а также в Аргентине, Уругвае и Бразилии.

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