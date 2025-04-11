Трамп сделал новое заявление по России

Трамп сделал новое заявление по России2
- 11.04.2025, 17:30
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Посоветовал «шевелиться».
В пятницу, 11 апреля, президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Россия должна «шевелиться» из-за того, что слишком много людей погибает.
«Россия должна шевелиться. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти и которой бы не было, если бы я был президентом», — утверждает Трамп.
Ранее 11 апреля Axios со ссылкой на источник писал, что в случае, если до конца месяца прекращение огня между Украиной и РФ не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России.