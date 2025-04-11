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Зеленский обратился к Западу из Кривого Рога

  • 11.04.2025, 18:05
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Зеленский обратился к Западу из Кривого Рога

Украина срочно нуждается в дополнительных Patriot.

Украина срочно нуждается в дополнительных десяти единицах зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это поможет эффективнее защищаться от баллистических угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения к участникам заседания «Рамштайн».

Как напомнил Зеленский, сегодня, 11 апреля, исполняется ровно месяц с тех пор, как Российская Федерация (РФ) отклонила предложение Вашингтона о полном и безусловном прекращении огня. Соответствующий шаг Москвы сделал абсолютно понятным то, что страна-террорист Россия является единственной причиной полномасштабной войны.

Он добавил, что без силы, которая будет направлена против РФ, Кремль не будет иметь воли реализовать любые реалистичные и эффективные предложения по миру.

«Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги - из-за беспилотников или российских ракет. Самая опасная угроза - это баллистические ракеты. Когда возникает баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия», - заявил президент Украины .

Зеленский напомнил, что только недавно Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, которая убила 19 человек. Среди погибших - девять детей.

Президент Украиныотметил, что именно Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз и добавил, что Украина вынуждена перемещать имеющиеся у нее системы для временной защиты разных городов. В то же время выход из строя хотя бы одной системы - означает потерянные жизни.

- В России считают это своим преимуществом - возможностью быть террористическим государством. И мы должны забрать эту способность - их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Я прошу вас сосредоточиться прежде всего на противовоздушной обороне для Украины. Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot - свободный мир их имеет, - подчеркнул Зеленский.

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