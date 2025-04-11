На Гомельщине лесхоз взбунтовался из-за зарплат 11.04.2025, 18:13

Работников также не устраивают поломанные бензопилы и автотранспорт.

Работники Ветковского спецлесхоза направили 10 апреля в Гомельское производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) жалобу на действия должностных лиц учреждения. Сообщается, что гендиректор объединения Игорь Дегтярик в тот же день провел встречу с представителями трудового коллектива — «откровенный разговор» длился более двух с половиной часов, заметил «Флагшток».

О сути своего обращения спецлесхоз не сообщил, но из текста можно понять, что привело к бунту против начальства: низкая зарплата, поломанные бензопилы и автотранспорт.

«Как выяснилось в ходе общения, ряд вопросов, поднятых в обращении, был подтвержден. Как итог — сразу в рамках проведения встречи руководству спецлесхоза были поставлены конкретные задачи, хотя, как оказалось, все вопросы могли быть решены внутри коллектива и не требуют особых усилий», — отмечается в сообщении.

На сайте Ветковского спецлесхоза указаны зарплаты по имеющимся вакансиям. Так, вальщику леса обещают 1000−1300 рублей в зависимости от выполнения нормы выработки, мастеру леса — 900−1100 рублей, электромонтеру и электросварщику — 1200−1300 рублей.

При этом срочно требуются на работу специалисты по шести вакансиям. На самую низкую оплату труда — всего от 700 до 1000 рублей — ищут лесовода.

Для лесной промышленности это действительно низкие зарплаты.

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