Таджикская оппозиция подала в МУС иск на правителя страны 11.04.2025, 18:44

Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмона обвиняют в преступлениях против человечности.

В Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в отношении правителя Таджикистана Эмомали Рахмона подан иск по делу о преступлениях против человечности. Об этом сообщил в соцсети X в пятницу, 11 апреля, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири, который живет в одном из государств ЕС, пишет «Немецкая волна».

- Мы вчера подали жалобу на Рахмона в Гаагу за преступления против человечности, - написал Кабири, добавив, что теперь дело - за прокурорами МУС.

- Надеюсь, он (Рахмон. - Ред.) скоро ответит за все преступления против таджикского народа, - подчеркнул лидер ПИВТ. По его словам, подготовка жалобы против Рахмона заняла четыре года. «Подробности еще будут!» - добавил политик.

Адвокат: Госрепрессии - на самом высоком уровне

Адвокат Николя Линьёль в свою очередь уточнил в соцсети LinkedIn, что в подготовке иска участвовали три организации - ПИВТ, Украинский фонд международных добровольцев (FUVI) и Freedom For Eurasia. По словам юриста, речь идет о «политике госрепрессий, организованной на самом высоком уровне».

Команда задокументировала более 60 случаев - «пытки, внесудебные казни, исчезновения, произвольные задержания, принудительные изгнания», уточнил Линьёль. Он отметил, что речь идет о свидетельских показаниях, видеозаписях, документах и судебных протоколов.

«Идентифицированы должностные лица - вплоть до первых лиц государства. Мы требуем начать расследование, защитить свидетелей и выдать ордера на арест виновных», - говорилось в записи юриста. «Когда национальное правосудие не существует, международное правосудие должно громко заявить о себе», - уверен он.

Рахмон остается на посту «президента» - более 30 лет

Эмомали Рахмон - третий правитель Таджикистана, этот пост он занимает с 1994 года. В октябре 2020 года Рахмон был «переизбран» еще на семь лет. По версии ЦИК страны, его поддержали 90,9 процента избирателей.

Таджикистан - одна из беднейших стран центральноазиатского региона. Население в значительной степени зависит от денежных переводов родственников, живущих за границей.

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