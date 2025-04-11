Роберт Левандовский забил 99 голов за «Барселону»
- 11.04.2025, 18:53
Следующий гол легендарного футболиста станет юбилейным.
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Боруссии Дортмунд» и довел счет голам за каталонскую команду до 99, сообщает sport.ua.
Польский бомбардир оформил 93 гола из пределов штрафной площади и лишь шесть – с дальней дистанции. У Левандовского 13 точных ударов с пенальти.
Игрок забил 66 голов с правой ноги, 20 мячей – левой ногой и 13 – головой.
Контракт футболиста, который в сезоне забил 40 голов в 45 матчах, истекает летом 2026 года.