Усиление ПВО и обороноспособности Украины: о чем говорили на «Рамштайн-27» в Брюсселе 11.04.2025, 19:09

Всего в штаб-квартире НАТО собрались представители более 50 стран.

Об усилении ПВО и наращивании обороноспособности украинской армии сегодня, 11 апреля, говорили в Брюсселе на встрече Контактной группы в формате «Рамштайн». Это было уже 27-е заседание, однако впервые под председательством не США, а Великобритании и Германии.

Глава Пентагона Пит Хегсет, а также президент Украины Владимир Зеленский присоединились к встрече онлайн. Всего же в штаб-квартире НАТО в Брюсселе собрались представители более 50 стран. Зеленский обратил особое внимание на необходимости защиты украинского неба.

О чем договаривались на встрече в Брюсселе, рассказал специальный корреспондент FREEДOM в Европе Виталий Сизов.

На встрече председательствовали два министра обороны: Великобритании — Джон Хилли и Германии — Борис Писториус.

По словам Хилли, его страна предоставит в этом году рекордный пакет помощи для Украины в размере более 5 млрд евро. В свою очередь Борис Писториус анонсировал поставку в Украину четырех систем ПВО IRIS-T в этом году, ракеты к ним и ракеты к системам «Пэтриот». Также в этом году Украина получит 120 систем ПЗРК, 25 боевых машин пехоты, 15 основных боевых танков «Леопард», 14 артиллерийских систем, 100 наземных радаров наблюдения и дополнительно 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Борис Писториус подчеркнул, что сейчас, возможно, откроется окно для переговоров с Россией. Но это окно будет использовано только в том случае, если Москва будет видеть, что Украина способна себя защитить, что у Украины сильная армия и союзники постоянно поддерживают Украину.

Поэтому парламент Германии одобрил увеличение военной поддержки для Украины в этом году на 3 млрд евро и на последующие годы еще на 8 млрд евро. Писториус подчеркнул, что Россия не должна питать никаких иллюзий. Он сказал, что Украина становится сильнее, и Германия, союзники должны позаботиться о том, чтобы Украина становилась еще сильнее.

Также пресс-конференцию провел министр обороны Украины Рустем Умеров. Он заявил о рекордных обязательствах союзников перед Украиной на сумму 21 млрд евро. Также для него было важно участие представителя США, главы Пентагона Пита Хегсета в заседании этой контактной группы. Правда, он участвовал виртуально, по видеосвязи.

- С нами также был коллега из США, который участвовал в заседании, и это означает, что США продолжают свою помощь в области безопасности и находятся рядом с нами. Мы благодарны за коалицию возможностей, которые были представлены сегодня ведущими странами, странами-участницами, и это одна из самых больших форм помощи, которую мы получаем. Сегодня мы услышали обязательств на сумму в 21 млрд евро, что является одним из самых больших (пакетов помощи). И мы благодарны каждому народу, который предоставил эту помощь, — заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что сейчас важно продолжать давление на Путина, который не хочет двигаться к миру и соблюдать режим прекращения огня, предложенный Украиной и Соединенными Штатами Америки. Она назвала примерно такую же сумму военной помощи, которую планируют в этом году предоставить Украине члены Европейского Союза.

- Сегодня мы снова обсуждаем, что еще можем сделать для помощи Украине. В прошлом году с европейской стороны мы поддержали Украину на 20 млрд евро. В этом году государства-члены уже обязались выделить более 23 миллиардов. И это определенно больше, чем в прошлом году. Но нам нужно сделать больше. Поэтому мы видим новые обязательства каждый день. И также видим, что есть шаги, которые предпринимают государства-члены. И это важно: мы посылаем этот сигнал, что мы поддерживаем Украину, — заявила Кая Каллас.

Важно отметить, что 23 млрд, названные Каллас, включают 21 млрд евро, так как страны Европейского Союза и те, которые оказывают Украине помощь через инструменты ЕС, это в принципе те же страны, что участвуют в Контактной группе по обороне Украины и члены НАТО.

Помимо этого, Норвегия анонсировала пакет помощи совместно с Великобританией на сумму почти 550 млн евро. Эти средства поступят и оплатят выпуск дронов, противотанковых мин и радиолокационных систем, а также их потратят на ремонт и содержание техники, которую Великобритания ранее поставила Украине.

Литва заявила о выделении дополнительно 20 млн евро на закупку боеприпасов. Эстония анонсировала в ближайшие недели поставку 10 тысяч 155-мм снарядов, а также пакеты с продовольствием для солдат.

Рустем Умеров отдельно общался с украинской прессой. Он рассказал, что уже сейчас прорабатывается производство западных систем противовоздушной обороны на территории Украины. Деталей он не раскрыл, но заверил, что такая работа уже ведется.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в Брюсселе стартовало заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Председательствуют министры обороны Великобритании и Германии.

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