«Не могу записаться на визу даже с помощью агентства»1
- 11.04.2025, 19:17
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Получить заветную визу белорусам становится все сложнее.
Белоруска поделилась в соцсетях, как безрезультатно пытается получить польскую национальную визу категории D с помощью «проверенного агентства». В комментариях некоторые советуют ей сменить прописку, чтобы можно было подать документы в другом городе, пишет CityDog.io.
Пользовательница под ником marya__andrey рассказала, как уже три месяца не может записаться с приглашением на польскую визу в Минске. По словам девушки, она обратилась в агентство, которое взяло предоплату в 500 руб. и пообещало срок записи 1-2 месяца. Однако никаких документов от клиента не потребовали – только деньги и ожидание.
Сейчас, как утверждает минчанка, агентство отвечает крайне редко, а ссылки на верификацию приходят раз в неделю, но «все безуспешно». «VFS Global работает через сложнейшие схемы с ботами, куда простым людям никак не пробиться. Какое-то отчаяние», – пишет девушка.
По ее словам, консульство отказало ей в помощи и направило на сайт, где «никогда нет окошек».
«Единственный вариант записаться – прописываться в Брестскую или Гродненскую области. Минский регион страдает», – Дарья.
«А кто вам сказал, что в Гродненской области проще? Мы родителей, имея приглашение на полгода, тоже никак не можем записать», – Алеся.
«Запишитесь самостоятельно на испанскую визу, и будет вам счастье», – Даша.
«Ну вот у меня мама третий месяц пытается записаться в Брестской области через агентство – сейчас, видимо, по всей стране не записаться», – FrameHolder.
Напомним, с конца июня 2024 года поменялись правила подачи документов в польских ВЦ в Гродно и Лиде — это делать могут только те белорусы, у которых есть регистрация по месту жительства в Гродно и Гродненской области.
Важно: речь идет именно о постоянной регистрации или штампе в паспорте. Временная регистрация не будет являться основанием для приема документов в данных ВЦ.