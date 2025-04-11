У Киева есть весомый козырь против Москвы 11.04.2025, 19:28

2,192

Украина усиливает свои позиции.

Одним из результатов мартовского телефонного разговора Трампа с Путиным стало решение провести «технические переговоры о прекращении огня в Черном море». В конце марта в Эр-Рияде прошли переговоры американской делегации как с россиянами, так и с украинцами. Позже представители Белого дома сообщили, что США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и использование коммерческих судов в военных целях, пишет обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Силы обороны Украины кардинально уменьшили потенциал российского Черноморского флота: уничтожена треть его военных кораблей и ракетных катеров. Ради сохранения остальных кораблей значительная часть ЧФ РФ перебазировалась из Севастополя и Феодосии в Новороссийск и Очамчиру. Успешные действия ВСУ позволили Киеву проложить собственный морской путь через территориальные воды прибрежных держав после того, как в июле 2023 года Москва вышла из «зерновой сделки».

Теперь без всяких соглашений с Россией из черноморских портов Украины отправляются балкеры, груженные пшеницей. До полномасштабного вторжения морем экспортировалось 95,6% зерновых. В соответствии с данными Администрации морских портов, в 2024 году украинские порты на Дунае и Черном море обработали 60,3 млн т зерновых, что сопоставимо с довоенными объемами морской перевалки. При этом в 2024 году общий грузооборот морского коридора составил 79,9 млн т, а экспорт — 76,4 млн т.

Конечно, Москва заинтересована изменить проигрышную для себя ситуацию и выбить козырь из рук Киева. Кремль пытается превратить процесс переговоров в инструмент шантажа, навязывая Украине, США и Западу в целом игру по своим правилам, постепенно размывая международную поддержку нашей страны. Москва стремится выиграть время и выторговать уступки от Вашингтона, Брюсселя и Киева, при этом не принимая на себя реальных обязательств.

Тем не менее Владимир Зеленский, в стремлении сохранить американскую помощь и привлечь Трампа на свою сторону в дипломатическом противостоянии Путину, заявил, что Украина согласилась не применять военную силу в Черном море. Но даже после согласия Киева на прекращение огня, формальная договоренность о временном и частичном прекращении огня в регионе так и не была достигнута. И неизвестно, будет ли когда-нибудь подписан такой документ.

Одна из причин — список из «5–6 условий», выставленных Кремлем как предпосылка для реализации соглашения о временном перемирии в Черном море.

В числе требований россиян:

- отмена санкций против российского «Россельхозбанка» и его повторное подключение к системе SWIFT;

- снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений;

- отмена запрета на посещение портов, ограничений на сервис судов в портах и санкций, наложенных на корабли под российским флагом;

- снятие санкций на поставку в Россию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, используемых в производстве продовольствия и удобрений.

Как видим, в Москве через прекращение огня в Черном море пытаются разрушить систему санкций Запада против России. Кроме того, выдвигая требования по снятию санкций с «Россельхозбанка», компаний и судов россияне зондируют, на какие уступки Путину готов пойти Трамп ради скорейшего подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. Успех с переподключением «Россельхозбанка» к SWIFT будет означать, что возможно и дальнейшее ослабление ограничений Запада.

В Вашингтоне говорят, что готовы рассмотреть российские требования, чтобы установить прекращение огня в Черном море. Только вот в интересах ли Украины подобное перемирие?

В интересах Киева прекращение ударов российских беспилотников и ракет не только по украинским портам в Черном море, но и по городам в целом, поскольку разрушается портовая инфраструктура, получают повреждения торговые суда, гибнут люди. Но российские условия прекращения огня в Черном море для Украины крайне невыгодны. К тому же существуют и риски, которые не ограничиваются только перспективой ослабления санкционного режима против России.

«Трамп и так уже ослабил наши переговорные позиции, заявив, что Украина может забыть о вступлении в НАТО, а возвращение к границам 1991 года — нереалистично. Черное море — одна из немногих козырных карт Киева на переговорах с Москвой: мы нашли способы, как лишить Россию преимущества в акватории. И сейчас есть угроза, что Кремль восстановит свои позиции благодаря жестам «доброй воли» Трампа», — сказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Даже без снятия санкций с «Россельхозбанка», во-первых, существуют риски, что россияне будут стремиться навязывать невыгодные нам параметры перемирия в Черном море, в частности, касающиеся нового «зернового соглашения». Например, добиваясь права инспектировать корабли, идущие в украинские порты. Об этом говорилось и в заявлении Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияд: во время существования «зерновой сделки» россияне искусственно затягивали проверки, препятствуя прохождению сухогрузов и применяя тактику, хорошо отработанную еще с 2015 года в Азовском море.

Во-вторых, в случае снятия санкций на поставку в Россию товаров, используемых в производстве продовольствия и удобрений, существует вероятность, что часть из химических веществ пойдет не только на производство фосфорной муки или калийной селитры, но и на изготовление зажигательных снарядов и пороха.

В-третьих, высказываются опасения, что россияне не будут соблюдать режим прекращения огня в Черном море и продолжат обстрел портовой инфраструктуры и гражданских судов, находящихся в порту. Как отмечает Центр противодействия дезинформации, «за 15 дней «энергетического прекращения огня» российская армия убила больше украинцев, чем за аналогичный период до этого». При этом с 18 марта по 9 апреля Россия нанесла девять ударов по энергетическим объектам Украины. Нет оснований думать, что ситуация изменится и в случае прекращения огня на Черном море.

Как отмечает Александр Хара, поскольку Трамп заинтересован в скорейшем подписании мирного соглашения Украины с Россией, чтобы переключиться на Китай, то американский президент «не станет замечать нарушений со стороны Москвы, но будет резко реагировать на возможные нарушения Киева».

Кроме того, не следует упускать и другую особенность характера Трампа — создание удобной ему альтернативной реальности. Если при установлении режима прекращения огня в Черном море будут продолжаться обстрелы украинских прибрежных городов и портов, если воображаемая картинка не будет совпадать с реальной, то 47-й президент США будет просто игнорировать неудобную правду. Помните его фразу о том, что он не может поверить, что назвал Зеленского диктатором: «Я так говорил?».

В-четвертых, существует риск, что в условиях длительного прекращения огня в Черном море Турция может открыть Босфор и Дарданеллы для входа российских военных кораблей в черноморскую акваторию. Таким образом Россия может существенно усилить военную мощь Черноморского флота, увеличив количество «ракетных залпов». Напомним, что после широкомасштабного вторжения России в Украину Анкара в соответствии с конвенцией Монтрё закрыла черноморские проливы для военных кораблей.

В-пятых, Москва может принять решение вернуть свои корабли на базы в Крыму. В беседе с zn.ua бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко высказал мнение, что «возвращение ЧФ в Севастополь будет иметь для России больше символическое значение, нежели военное. Корабли, базирующиеся в Новороссийске, все также выходят в море и запускают «калибры» по нашим городам». Собственно, несколько дней назад Россия била по Украине ракетами, запущенными с акватории Черного моря.

Кроме того, открытые проливы позволят России усилить свое присутствие в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А это точно не порадует Турцию и Израиль, не говоря уже о Евросоюзе, который пережил сильнейший кризис, связанный с волнами беженцев, вызванными массированными бомбардировками сирийских городов.

В-шестых, россияне могут воспользоваться режимом прекращения огня для того, чтобы приблизиться к морским линиям коммуникации и минировать подступы к нашей портовой инфраструктуре и «зерновому коридору», а также угрожать с близкого расстояния Одессе и другим городам. Поэтому министр обороны Рустем Умеров и предупредил, что перемещение Россией военных кораблей за пределы восточной части Черного моря Киев будет рассматривать как угрозу судоходству и национальной безопасности, и в таком случае Украина будет реализовывать свое право на самозащиту.

Украина также должна предупредить, что использование «вышек Бойко» в военных целях, в частности установка там средств разведки для мониторинга воздушной, надводной и подводной обстановки, будет пресечено всеми доступными средствами.

Если прекращение огня в Черном море неизбежно, то в интересах Киева — минимизировать риски и сделать непременными условиями для заключения перемирия соблюдение нескольких требований.

Во-первых, Москва должна взять на себя обязательство не обстреливать ракетами и беспилотниками порты и находящиеся там суда.

Во-вторых, если Украина обязуется не наносить удары по кораблям, катерам, подводным лодкам и самолетам Черноморского флота, то и Россия должна взять на себя обязательство не наносить удары средствами ЧФ РФ по любым объектам на территории Украины или в ее территориальных водах.

В-третьих, должны заработать до сего времени заблокированные украинские порты Николаева, Очакова и Херсона.

В-четвертых, корабли направляются к проливам не вдоль побережья, а по прямой, как это было до широкомасштабного вторжения.

Также в будущем соглашении должно быть четко прописано, какой меридиан запрещено пересекать российским военным и пограничным кораблям. И, конечно же, россияне не должны проводить инспекцию гражданских судов, направляющихся в или из украинских портов.

Украина уже доказала, что может контролировать ситуацию в Черном море без каких-либо формальных соглашений с агрессором. Любое перемирие, заключенное на условиях, выгодных России, не только подорвет позиции Украины, но и ослабит санкционную политику Запада, позволив Москве восстановить и усилить свой военный потенциал в черноморской акватории. Именно поэтому Киев должен настаивать на полномасштабном соглашении с жесткими условиями и международными гарантиями. Без этого «перемирие» в Черном море рискует стать лишь затишьем перед новой атакой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com