Ученые совершили новое удивительное открытие об Индии 1 11.04.2025, 19:32

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Никто не знал, что континенты могут вести себя таким образом.

Удивительное новое открытие предполагает, что Индийская плита в данный момент буквально раскалывается на две части, и часть ее на самом деле погружается в мантию Земли. Наиболее любопытно, по мнению ученых, то, что никто ранее не знал, что континенты могут так себя вести, пишет Indian Defence Review (перевод - «Фокус»).

Недавнее открытие ученых из Утрехтского университета, показало, что Индийская плита в действительности раскалывается на две части — предполагается, что это явление в действительности может изменить геологический ландшафт региона. Открытие было опубликовано в Американском геофизическом союзе и описывает новаторское открытие, указывающее на расслоение — плита отслаивается и погружается в мантию планеты.

Ученые полагают, что такие изменения могут иметь долгосрочные последствия для опасности землетрясений, а также общего понимания тектоники плит. Индийская плита, как известно, сталкивается с Евразийской плитой около 60 миллионов лет и является основной силой, стоящей за Гималайским горным хребтом.

Теперь новое открытие предполагает удивительное новое развитие: часть Индийской плиты на самом деле подвергается расслоению, когда плотная нижняя часть плиты отделяется и погружается под поверхность.

По словам соавтора исследования, геодинамика из Утрехтского университета Доуве ван Хинсбергена, открытие было сделано после анализа волн землетрясений и изотопов гелия в тибетских источниках, что указало на вертикальный разрыв в плите, о котором ранее не было известно. Авторы исследования также утверждают, что ранее попросту не знали, что земные континенты на самом деле могут вести себя таким образом. Более того, ученые полагают, что такие изменения весьма фундаментальны для науки о твердой Земли.

Результаты открытия являются монументальными, поскольку предполагают, что не только плита имеет различную толщину и характеристики по всей своей поверхности, но и основные процессы, вызывающие тектонические сдвиги, гораздо более динамичны и сложны, чем считалось ранее.

По словам геофизика из Стэнфордского университета Саймона Клемперера, процесс расслоения, вероятно, имеет значительные последствия для сейсмической активности всего региона. Например, тектонические плиты в регионах с высокой степенью сжатия, таких как зона столкновения Гималаев, часто демонстрируют множественные разрывы. Эти разрывы могут влиять на накопление напряжения в земной коре, что приводит к увеличению риска землетрясений.

Новое исследование ученых предполагает, что расслоившаяся часть Индийской плиты, вероятно, может вызвать смещение точек напряжения, что приведет к более мощным сейсмическим событиям. Впрочем, по словам геодинамика из Университета Монаша Фабио Капитанио, научному сообществу стоит отнестись к новому открытию "с осторожностью". По его словам, важно помнить, что работа ученых основана лишь на "моментальном снимке", а данные весьма ограничены.

Хотя доказательства указывают на значительное геологическое событие, необходимы дальнейшие исследования и сбор данных, чтобы полностью понять долгосрочные последствия этого процесса для тектонической стабильности региона.

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