«Вырывают из рук друг друга»: минчанам вдруг резко понадобились ковры

«Вырывают из рук друг друга»: минчанам вдруг резко понадобились ковры3
- 11.04.2025, 19:37
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В Сеть попало видео из переполненного ТЦ.
В минском ТЦ «Першы Гандлёвы» на третьем этаже образовалась большая очередь: минчане массово ринулись за коврами. Причина проста — скидки.
Очевидцы рассказывают «Онлайнеру», что ажиотаж начался с самого утра. Работают четыре кассы, и, хотя очередь продвигается довольно быстро, людей меньше не становиться.
— Мы ищем место, где нет людей, но не можем найти такое, — говорит девушка, снимая обзорный видеоролик.
Судя по видео, очередь тянется от касс почти до выхода. Люди активно набирают ковры, кто-то выходит с двумя, кто-то — с тремя на плече. Внутри — плотная толпа, местами не протолкнуться.
В комментариях к видео с места событий пользователи делятся впечатлениями:
«Всем резко стали нужны ковры. Давка в магазине!»
«Я сегодня туда заезжала. Люди пихались, толкались, из рук друг у друга рвали. Жесть. Как в зоопарке побывала. Ради 20 рублей экономии такую дичь творить — это что-то!»
«Ну вот о чем и речь: если цены адекватные, то и товар покупают».
Некоторые комментаторы уже предполагают, что к завтрашнему дню от ковров в этом магазине ничего не останется.