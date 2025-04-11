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Newsweek: Китай лишил Трампа новейшего истребителя F-47

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  • 11.04.2025, 19:43
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Newsweek: Китай лишил Трампа новейшего истребителя F-47

Пекин ограничил поставки редких полезных ископаемых, которые используются в авионике.

Ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов в США могут нанести удар по мечте Дональда Трампа о создании истребителя шестого поколения F-47, сообщает Newsweek (перевод - «Униан»).

Напоминается, что Пекин отреагировал на решение американского лидера ввести пошлины, ограничив поставки редких полезных ископаемых, которые используются в авионике. Это вызвало беспокойство у некоторых американских производителей аэрокосмической техники, поскольку они закупаются исключительно в Китае.

- Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире, группу из 17 элементов, используемых в оборонной, электромобильной, энергетической и электронной промышленности. Разгневанный решением Трампа повысить тарифы на большинство китайских товаров до 54%, Пекин объявил о контроле над этими ресурсами в рамках более широкого пакета тарифов и ограничений для компаний, - говорится в статье.

Таким образом Китай показал, что готов использовать свое господство в добыче и переработке критически важных минералов в противостоянии с Трампом, и это может представлять риск для программы США Next Generation Air Dominance (NGAD) по разработке истребителей будущего.

По данным консалтинговой компании SFA Oxford, самолеты-невидимки зависят от редкоземельных элементов, таких как неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они необходимы для высокопроизводительных магнитов, приводов и радиолокационных систем. Им также нужны металлы, такие как титан, вольфрам и ниобий, для прочности конструкции, термостойкости и покрытий-невидимок.

- Поскольку Соединенные Штаты ускоряют разработку в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), обеспечение доступа к этим критически важным ресурсам теперь так же важно для национальной обороны, как и сами платформы, - отметили в SFA Oxford.

Старший директор программы по Китаю в Фонде защиты демократий (FDD) сообщил, что Пекин может еще больше ужесточить контроль над стратегическими минералами, такими как галлий и графит, но опасается шокировать мировые рынки:

- Китай, вероятно, продолжит обхаживать Европу и развивающиеся рынки, стремясь выставить себя потерпевшей стороной и ограничить международное сотрудничество с Вашингтоном.

Китай нанес удар по мечте Трампа о новейшем истребителе F-47, - Newsweek

Пекин отреагировал на решение президента США ввести пошлины, ограничив поставки редких полезных ископаемых, которые используются в авионике.

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