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«Каждое подобное решение Лукашенко накаляет обстановку»

  • 11.04.2025, 20:05
«Каждое подобное решение Лукашенко накаляет обстановку»

Белорусы не хотят работать за еду.

150 тысяч пакистанцев — в Беларусь? Лукашенко дал зелёный свет.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Нет людей работяг-белорусов. Разъехались то в Россию, то в Польшу».

«Каждое подобное решение Лукашенко накаляет обстановку».

@charter97.org 150 тысяч пакистанцев — в Беларусь? Лукашенко дал зелёный свет #беларусь #новости #лукашенко #пакистан #работа #специалисты #общество ♬ оригинальный звук - Хартия97

«Думаете, они будут работать за 500-1500 рублей?»

«До первой зарплаты».

«Лукашенко мечется и хочет отомстить всему народу».

«Осталось пакистанцам объяснить роль идеологов на предприятиях».

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