«Каждое подобное решение Лукашенко накаляет обстановку»
- 11.04.2025, 20:05
Белорусы не хотят работать за еду.
150 тысяч пакистанцев — в Беларусь? Лукашенко дал зелёный свет.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«Нет людей работяг-белорусов. Разъехались то в Россию, то в Польшу».
«Каждое подобное решение Лукашенко накаляет обстановку».
@charter97.org 150 тысяч пакистанцев — в Беларусь? Лукашенко дал зелёный свет #беларусь #новости #лукашенко #пакистан #работа #специалисты #общество ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Думаете, они будут работать за 500-1500 рублей?»
«До первой зарплаты».
«Лукашенко мечется и хочет отомстить всему народу».
«Осталось пакистанцам объяснить роль идеологов на предприятиях».
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