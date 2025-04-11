Бойцы ССО Украины взяли в плен 14 россиян в Курской области 11.04.2025, 20:08

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Среди них трое офицеров.

В Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров, сообщается в телеграм-канале ССО.

Как рассказали военные, операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 российских военных.

«Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания», - отметили в ССО.

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