Бойцы ССО Украины взяли в плен 14 россиян в Курской области
- 11.04.2025, 20:08
- 1,284
Среди них трое офицеров.
В Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров, сообщается в телеграм-канале ССО.
Как рассказали военные, операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.
В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 российских военных.
«Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания», - отметили в ССО.