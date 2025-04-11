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Генерал США назвал самый большой успех Украины в 2025-ом году

  • 11.04.2025, 20:29
Генерал США назвал самый большой успех Украины в 2025-ом году
Дэвид Дептул

Он подорвал ракетные возможности России.

Украина регулярно наносит дальнобойные удары по России. Одна из атак в 2025 году была особенно эффективной.

Об этом «24 Каналу» рассказал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула, заметив, что удары Украины по России влияют на способность врага вести войну.

К примеру, буквально недавно Силы обороны буквально недавно уничтожили бомбардировщик Ту-22М3. Но в 2025 году был еще более эффективный удар.

Как отметил Дептула, в марте Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому «Энгельс-2». Тогда Россия потеряла аж 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это – выдающийся успех.

- Известно, что на этом аэродроме расположены три типа российских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, которые регулярно используют для ударов по украинским городам. А уничтожение 96 крылатых ракет существенно ухудшило способность России наносить ракетные удары. Согласно многим оценкам это самый успешный удар Украины по России в 2025 году, – отметил Дептула.

Также Украина начала все чаще целиться по военным заводам России, складах боеприпасов, складах авиационного топлива вглубь России. Это действительно ограничивает способность страны-агрессора вести войну и осуществлять удары ракетами по Украине.

Добавим, на «Энгельс-2» расположена база стратегической авиации России, которая является составной частью их ядерной триады.

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