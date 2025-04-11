Эксперты поделились простой техникой, которая поможет быстрее заснуть

Эксперты поделились простой техникой, которая поможет быстрее заснуть1
- 11.04.2025, 20:46
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Она займет всего пару минут.
Некоторые дыхательные техники действительно полезны для нашего здоровья, потому что они помогают расслабиться через восстановление телом запасов кислорода.
Как говорят эксперты, дыхание 4-7-8 дает органам и тканям очень мощный приток кислорода. Эта техника релаксации помогает телу добиться баланса реакций, преодолеть стрессовые ситуации и даже тревожность.
Как быстро уснуть: метод 4-7-8
Эту технику дыхания можно практиковать в положении сидя (с прямой спиной) или лежа. Очень важно найти удобное положение, ведь во время выполнения упражнения вы можете быстро уснуть.
Как выполнять технику:
Прежде всего, убедитесь, что кончик вашего языка касается нёба за передними зубами. Он должен оставаться в этом положении в течение всего процесса.
Слегка разведите губы и полностью выдохните через рот, издавая свистящий звук.
Теперь вдохните через нос, считая до четырех.
Посчитайте до семи, задержав дыхание.
Выдыхайте через рот в течение 8 секунд, издавая тот же звук.
Если вы делаете это упражнение впервые, выполните четыре цикла таких вдохов-выдохов. Хотя техника не поможет прямо окунуться в сон, однако она подготовит ваше тело и разум к долговременному и спокойному отдыху.
Техника 4-7-8 может пригодиться и при других обстоятельствах. К примеру, когда вы не можете контролировать свои эмоции или испытываете стресс.