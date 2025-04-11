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Эксперты поделились простой техникой, которая поможет быстрее заснуть

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  • 11.04.2025, 20:46
  • 2,692
Эксперты поделились простой техникой, которая поможет быстрее заснуть

Она займет всего пару минут.

Некоторые дыхательные техники действительно полезны для нашего здоровья, потому что они помогают расслабиться через восстановление телом запасов кислорода.

Как говорят эксперты, дыхание 4-7-8 дает органам и тканям очень мощный приток кислорода. Эта техника релаксации помогает телу добиться баланса реакций, преодолеть стрессовые ситуации и даже тревожность.

Как быстро уснуть: метод 4-7-8

Эту технику дыхания можно практиковать в положении сидя (с прямой спиной) или лежа. Очень важно найти удобное положение, ведь во время выполнения упражнения вы можете быстро уснуть.

Как выполнять технику:

Прежде всего, убедитесь, что кончик вашего языка касается нёба за передними зубами. Он должен оставаться в этом положении в течение всего процесса.

Слегка разведите губы и полностью выдохните через рот, издавая свистящий звук.

Теперь вдохните через нос, считая до четырех.

Посчитайте до семи, задержав дыхание.

Выдыхайте через рот в течение 8 секунд, издавая тот же звук.

Если вы делаете это упражнение впервые, выполните четыре цикла таких вдохов-выдохов. Хотя техника не поможет прямо окунуться в сон, однако она подготовит ваше тело и разум к долговременному и спокойному отдыху.

Техника 4-7-8 может пригодиться и при других обстоятельствах. К примеру, когда вы не можете контролировать свои эмоции или испытываете стресс.

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