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Нидерланды дают 150 миллионов евро на I-Hawk для Украины

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  • 11.04.2025, 21:02
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Нидерланды дают 150 миллионов евро на I-Hawk для Украины

Страна откликнулась на призыв Зеленского.

Нидерланды выделят еще 150 миллионов на евро на усиление противовоздушной обороны Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Об этом в микроблоге X сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он напомнил, что после новых массированных российских обстрелов президент Украины Владимир Зеленский попросил у партнеров больше средств на защиту своего неба:

- Именно поэтому я объявляю о выделении еще 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk). Мы также поставляем истребители F-16 и критический элемент системы Patriot. Мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы спасать жизни.

Как известно, сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 27-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Впервые встреча прошла под совместным председательством министров обороны Великобритании и Германии.

Во время заседания страны-участницы согласовали предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму более 21 миллиарда евро. Это рекордная сумма, направленная на усиление обороноспособности страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания, отметил критическую потребность в системах противовоздушной обороны для защиты украинского неба.

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