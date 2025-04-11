«Пришлось купить другую квартиру и переехать» 7 11.04.2025, 21:13

1,906

Семья не выдержала бесконечных претензий соседки.

Все мы знаем старую поговорку «Мой дом — моя крепость». Но как быть, если эту самую крепость постоянно осаждает возмущенная соседка? Именно с такой ситуацией столкнулась читательница «Онлайнера»: к ней регулярно врывалась женщина, живущая этажом выше, и жаловалась на шум, которого не было.

Так продолжалось долгие годы, пока белоруска не решила проблему радикально: купила другую квартиру и переехала туда вместе с семьей. Оставшуюся недвижимость стала сдавать — правда, долго в ней никто не задерживается: из-за соседки съезжают уже четвертые по счету арендаторы.

— Квартиру я получила в дар от родителей, жила в ней с детства. Со всеми соседями были хорошие ровные отношения — никаких претензий друг к другу. Все изменилось примерно 19 лет назад, когда сосед сверху женился на некой мадам.

Его супруга, переехав в наш дом, почти сразу заявила о себе. Однажды она позвонила в дверь и, не удосужившись поздороваться, с порога закатила истерику — мол, мы ее «достали», слишком шумные, и вообще она прекрасно слышит все, что у нас происходит. Соседка явно была на эмоциях, поэтому нормально объяснить суть претензии так и не смогла. Как я поняла, раньше она жила в частном секторе и к посторонним звукам, которые могут быть в многоквартирной панельке, не привыкла.

Ее визиты стали регулярными. Неизменным оставалось лишь одно: ее негативные эмоции, которыми она всегда щедро делилась, срываясь на крик. Когда у нас появились дети, ситуация только обострилась: соседка жаловалась, что они слишком громкие, ложатся после 22:00… Стала вызывать милицию и органы опеки. Правда, они каждый раз убеждались, что у нас все в порядке, и просто уходили.

Женщина донимала нас, даже когда у нас была абсолютная тишина в квартире. Она кричала, что у нас работает перфоратор. Мы, к слову, тоже его слышали, и источник звука был явно не у нас. Когда уже мы действительно делали ремонт, то строго придерживались разрешенных законом часов. Это не мешало ей врываться в середине дня с выпученными глазами и все той же песней: «Вы меня достали». При этом их собственный ремонт мог греметь и по выходным, и по вечерам, но мы старались не обострять конфликт.

В ее квартире тоже бывало довольно шумно. Один из ярких эпизодов: ее взрослый сын от предыдущих отношений включил «Владимирский централ» на полную громкость и поставил его на повтор. Через пару часов я знала слова наизусть, хотя я не поклонница данного жанра.

Несколько лет назад, окончательно потеряв терпение, купили другое жилье и переехали в него. Квартира стояла закрытой несколько лет: если женщина и прибегала, то ей уже никто не открывал.

Проблема перешла на новый уровень, когда мы решили квартиру сдавать. В качестве нанимателей всегда выбирали спокойные семейные пары. Все они съезжали, не прожив и полгода, так как соседка регулярно приходила и к ним, периодически вызывала милицию. Я неоднократно звонила собственнику (ее мужу) с просьбой сообщать мне, если что-то происходит. Он обещал так и делать, заверив, что обращаться в правоохранительные органы он и не собирался, все делает его жена, а у него нет претензий к арендаторам: никакого шума он не слышит, беспокойства они не вызывают. Совсем недавно съехали четвертые жильцы. Не знаем, что делать дальше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com