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Какие новшества появляются на дорогах Минска

  • 11.04.2025, 21:39
Какие новшества появляются на дорогах Минска

Одно из них - синяя разметка.

В текущем году в столице намерены отреставрировать 9,8 млн кв. м дорожного покрытия и увеличить долю разметки, нанесённой с использованием современных материалов (пластиков холодного и горячего нанесения), в том числе на пешеходных переходах. Какие ещё новшества собираются внедрить, прассказывает av.by.

Планируется нанесение новой дорожной разметки (синей) для обозначения платных мест для стоянки автомобилей, а также разметки, информирующей водителей о необходимости соблюдения дистанции (такая сейчас есть на МКАД).

Новшеством являются и объекты, созданные в помощь водителям с детьми. Так, появились дорожные знаки и разметка, дополнительно информирующие водителей о наличии мест для посадки и высадки юных пассажиров. В таких пикап-зонах необходимо высаживать ребёнка и проезжать дальше.

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