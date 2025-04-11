закрыть
11 апреля 2025, пятница, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Европа готовит Трампу план, чтобы убедить его предоставить гарантии безопасности Украине

  • 11.04.2025, 23:20
Bloomberg: Европа готовит Трампу план, чтобы убедить его предоставить гарантии безопасности Украине

В Великобритании заявили, что 200 военных планировщиков уже подготовили детализированный план действий.

В ближайшие недели европейские страны намерены представить президенту США Дональду Трампу комплексный план по размещению военных в Украине. Союзники рассчитывают, что этот план убедит американского лидера предоставить гарантии безопасности украинскому государству, пишет Bloomberg (перевод — dialog.ua).

В ближайшие две недели военные руководители намерены проработать детали того, как возглавляемая Европой «коалиция желающих» поможет обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины, а также возрождение ее сил, заявили в пятницу глава британского оборонного ведомства Джон Хили и его французский коллега Себастьян Лекорню.

Накануне министр обороны Соединенного Королевства сообщил, что 200 военных планировщиков составили «хорошо проработанный» план, касающийся того, как будут работать европейские силы, включая предложения о том, как украинские военные могут «стать самым сильным возможным сдерживающим фактором».

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что последние переговоры в рамках «коалиции желающих» не дали четких ответов на вопрос, как будет функционировать миротворческая миссия в Украине, пишет The Telegraph.

По ее словам, у разных стран разные мнения на этот счет, переговоры продолжаются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников