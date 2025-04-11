«Ситуация на фронте может существенно измениться» 11.04.2025, 23:40

Если Украина сможет купить современное вооружение у США.

На встрече союзников в формате «Рамштайн-27» министр обороны Украины заявил: если США не могут предоставить Украине помощь отдельными вооружениями, Украина готова их купить. Сейчас интересно, как на это предложение отреагируют в США. Ведь отказав в этом, Дональд Трамп и его администрация докажет, что Украине не дают такое вооружение принципиально.

Об этом сегодня, 11 апреля, сказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.), директор Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

«У США всегда было особое отношение к предоставлению военной помощи Украине. Создавалось такое впечатление, что Украина находится под какими-то санкциями. Дело в том, что на запрос, например, предоставления «Томагавков» Украина всегда получала отказ.

При этом другие страны, например, Тайвань, Южная Корея или тот же Израиль, могут позволить себе купить у США это вооружение. Украина всегда говорила: если США могут передавать какое-то вооружение, у Киева есть партнеры, которые готовы это вооружение для нас купить. Но и в этом случае всегда получала отказ», — рассказал Ягун.

По его словам, возможность покупать современное вооружение у США могло бы существенно изменить ситуацию.

«Если США готовы помогать Украине за деньги — это совершенно другая ситуация. Поэтому сейчас важна реакция президента США Дональда Трампа и его новой администрации. Вопрос в том, будет ли администрация Трампа в связи с какими-то непонятными своими идеями ставить палки в колеса американским оружейникам для продажи Украине того вооружения, тех боеприпасов и того военного оборудования, которое нам сейчас необходимо», — отметил гость эфира.

Несмотря на все трудности, считает Ягун, Украина не сидит сложа руки, развивая производство своих вооружений.

«На данном этапе мы действительно пытаемся обходиться своими силами. Например, Украина фактически на 100% перешла на самообслуживание бронетранспортеров «Брэдли».

То есть все детали, которые необходимы были и раньше поставлялись из США, сейчас фактически все производятся в Украине. Но есть и более сложное производство, например, ракеты для систем «Пэтриот». У нас есть информация, что такие ракеты по лицензии изготавливаются в Японии, но мы не можем их купить, потому что для продажи требуется разрешение США. Та же ситуация в сегменте ремонта самолетов F-16.

Поэтому Украине, скорее, нужна не просто покупка вооружений, а наличие иностранных лицензий на производство в Украине эти вооружений. Тогда многие проблемы решатся сами собой. Но то, что Украина может купить вооружение у США, это тоже немаловажно», — резюмировал Виктор Ягун.

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