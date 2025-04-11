«Через четыре дня никого из «верхушек» компаний не выпустили» 1 11.04.2025, 22:36

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В Беларуси продолжаются рейды по агентствам недвижимости.

Массовые обыски в агентствах недвижимости продолжаются почти всю неделю. Как сообщил «Белсату» один из источников, первые как минимум восемь рейдов состоялись 8 апреля, 10 апреля стало известно о рейдах как минимум в двух других агентствах недвижимости, 11 апреля – еще об одном.

И это только те случаи, о которых известно, поэтому на самом деле волна обысков может быть масштабнее.

— Приходят сразу с «маски шоу» – всех без разбора лицом в пол, обыск, изъятие всей техники и документов. В некоторых компаниях арестовали руководителей, в некоторых – еще и бухгалтеров. Через четыре дня никого из «верхушек» компаний не выпустили, – рассказывают собеседники.

С чем точно связаны эти «хапуны», точно неизвестно.

— Не существует какого-то одного критерия, по которому можно выделить агентства, в которых проводят обыски, – объясняет источник, связанный с рынком недвижимости. – Из восьми компаний, о которых нам точно известно, две – «середнячки», а шесть – довольно крупные компании, со штатом в сто человек, не меньше. Все они – прямые конкуренты, так что можно исключить схему, где они связаны между собой какими-то соглашениями, – рассуждает собеседник.

Второй источник считает, что обыски проводят в рамках уже обычного «государственного рэкета», чтобы просто пополнить свою казну за счет частного бизнеса.

— У нас есть два предположения. Первая может быть политической: это месть за то, что агентства продавали квартиры людей, уехавших за границу. Но это кажется бредом, потому что у крупных агентств чисто статистически вероятность продать такую квартиру больше, однако крупные агентства вроде «Твоей столицы» рейды не затронули.

До сентября 2023 года по закону можно было продавать недвижимость с зарубежной доверенностью, а после уже нет. Поэтому по закону никаких вопросов к агентствам быть не должно, но власти могут работать и «по понятиям», – считает еще один представитель отрасли недвижимости.

Вторая причина, к которой склоняется собеседник, это уже привычный государственный рэкет: «То есть желание содрать побольше денег с коммерсантов. Так было уже со страховыми компаниями: к ним приходили, забирали людей, какое-то время держали их в СИЗО, а потом за откуп отпускали».

На данный момент «Белсату» известно, что часть офисов агентств недвижимости, в которых прошли «маски шоу», уже работают. Часть – нет.

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