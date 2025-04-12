«Путин боится даже своих охранников» 12.04.2025, 2:40

Это происходит на фоне обострения экономических и политических проблем в РФ.

Неподалеку от штаб-квартиры ФСБ взорвали лимузин, который, вероятно, входит в кортеж Владимира Путина. Это вызвало панику в Кремле, а российский диктатор усомнился даже в самых близких людях.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал «24 Каналу», что глава Кремля очень обеспокоен вопросами собственной защиты. Он делает все, чтобы себя обезопасить.

В соцсетях опубликовали фото, как после инцидента, проверяют охранников диктатора на наличие оружия. Все очень хорошо знают о диверсиях, которые российские секретные агенты проводили по всей Европе на протяжении последних 12 месяцев. Руководители ЦРУ и британской МИ-6 еще на Рождество предупреждали, что все это будет нарастать.

- Мы видели пожары в Берлине, Лондоне и других европейских городах. Вполне возможно, что это сделали российские диверсанты. Но случай с лимузином – напоминание, что не только Россия занимается такими вещами. Западные спецслужбы вполне могут быть вовлечены, – предположил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Уничтоженный лимузин демонстрирует, что, возможно, украинская и западная разведка активно действуют и не ограничиваются пассивными наблюдениями. Есть надежда, что такие инциденты повлияют на Путина, и он согласится на переговоры о прекращении огня.

Также ходят слухи, что некоторые из ближайших соратников Путина начинают терять терпение и выражают недовольство текущей ситуацией. Так называемая «сво» продолжается уже третий год. Российская экономика стремительно разрушается. Безумная инфляция и рекордные процентные ставки.

Российские женщины все больше выражают гнев по поводу того, сколько их сыновей и внуков погибает на фронте. При этом Россия, по имеющейся информации, не выплачивает компенсаций. Именно матери России имели огромное влияние, когда заставили СССР вывести войска из Афганистана после колоссальных потерь.

Путин очень боится за свою жизнь

В декабре 2024 года был ликвидирован генерал Игорь Кириллов. Это серьезно повлияло на Кремль и на самого Путина. После этого они резко усилили меры безопасности. Но, несмотря на это, теперь взорвали его лимузин.

Также в последние дни Украина нанесла несколько успешных ударов вглубь российской территории. Уничтожение 96 крылатых ракет на авиабазе «Энгельс» – это была крайне значимая операция.

- Путин может сколько угодно сидеть за стенами своего бронированного бункера. Но он должен осознавать, что происходит на местах. И если Дональд Трамп не заставит его сесть за стол переговоров, то, возможно, это сделает украинская или западная разведка, – подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Сейчас Путин выглядит достаточно параноидально. Есть слухи, что он даже имеет двойников.

- Если ты уже не доверяешь собственной охране, то это признак, что ты находишься в крайне сложном положении, – сказал полковник в отставке.

Такие злобные тираны являются уязвимыми. Когда ты совершаешь ужасные поступки, то неизбежно порождаешь врагов. Безусловно, Путин имеет врагов среди тех, кто находится рядом. Они приближаются и он это чувствует, поэтому и ввел такие меры безопасности.

Напомним, об инциденте с лимузином стало известно в конце марта 2025 года. Появилась информация, что он принадлежал к автопарку Путина. Речь идет об автомобиле класса люкс стоимостью 330 000 евро.

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