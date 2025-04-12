Отток капитала из России с начала войны достиг почти $300 миллиардов 12.04.2025, 4:10

Надежды Кремля на то, что «дружественные» страны заменят России западных инвесторов, оказались тщетными.

Российская экономика после начала войны с Украиной пережила отток иностранного капитала в масштабах, которых не видела ни разу в своей современной истории, отмечает The Moscow Times.

За три года вложения нерезидентов в реальный сектор РФ сократились на 57%, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ РФ. Из $497,7 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые имелись у бизнеса на 1 января 2022 года, к началу 2025-го осталось лишь $216 млрд — минимальная сумма с 2009 года.

В первый год вторжения в Украину, которое сделало Россию мировым рекордсменом по числу введенных санкций, экономика потеряла $138 млрд вложений иностранных инвесторов, в 2023-м — еще $80 млрд. По итогам прошлого года объем ПИИ упал на дополнительные $63 млрд, а накопленным за 2022-24 гг итогом схлопнулся на $281 млрд.

В пересчете на рубли по текущему курсу экономика лишилась иностранных инвестиций на 24,7 трлн рублей, или 12% ВВП — сумму, которая превышает половину федерального бюджета России (41 трлн рублей) и почти равна сальдированной годовой прибыли всех российских компаний (30,4 трлн рублей).

Надежды Кремля на то, что «дружественные» страны заменят России западных инвесторов, оказались тщетными. Хотя Путин заявлял о «максимальной открытости» для инвесторов из стран БРИКС и призывал их вкладывать в Россию «капиталы», притока денег статистика Центробанка не зафиксировала. Это говорит о нарастающей изоляции российской экономики, отмечает Янис Клюге, научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

К примеру, власти Китая — крупнейшего торгового партнера России, отношения с которым Путин называет «стратегическими», запретили местным компаниям вкладываться в нефтегазовый сектор России, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в РФ заводы.

Перед началом войны три четверти прямых иностранных инвестиций в Россию были обеспечены странами из списка «недружественных», вложения которых прекратились после введения санкций и контрсанкций. В добычу полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность — отрасли, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости, — условные «враги» вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%), подсчитали аналитики «Локо-Инвест».

В общей сложности больше тысячи компаний — от McDonald’s до Mercedes-Benz — покинули российский рынок после начала войны. И ни одна официально не обращалась с предложением вернуться, признал в начале апреля замминистра финансов Иван Чебесков. Чиновники правительства сами обзванивали иностранных топ-менеджеров с предложениями возобновить работу в РФ, рассказали Financial Times знакомые с ситуацией источники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com