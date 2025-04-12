Следующее заседание «Рамштайн» может состояться в Украине 12.04.2025, 5:30

Рустем Умеров

Об этом заявил министр обороны Украины.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность проведения в Украине следующей встречи стран-лидеров и стран-участниц тематических оружейных коалиций в формате «Рамштайн».

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров отметил, что «Рамштайн» - это основная платформа для поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов. Каждая страна, которая оказывает такую поддержку, очень важна.

«Мы говорили с руководителями всех коалиций - их сейчас девять, сегодня подписали соглашение о новой коалиции по РЭБ. Будем продолжать сотрудничество со всеми. Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК - это будет такой новый формат. О конкретных шагах доложим несколько позже», - рассказал министр.

По его словам, во вчерашней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие министры из стран Европы, Азии, а также США. Украинская сторона проинформировала их о ситуации с безопасностью и представили ключевые потребности Украины, как срочные, так и долгосрочные.

Фокус внимания был сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, на поставках ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники, а также на продолжении финансирования.

- Очень благодарен партнерам за поддержку. Мы получили 21 млрд евро, и это очень мощные пакеты и существенная поддержка, - подчеркнул Умеров.

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