Трамп передал Пентагону контроль над землями у границы с Мексикой 2 12.04.2025, 8:09

2,416

Что это значит?

Президент Дональд Трамп издал директиву о расширении контроля над федеральными землями вблизи границы США и Мексики. Он стремится активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает Bloomberg.

В меморандуме, опубликованном вечером в пятницу, Трамп поручил нескольким министрам передать Министерству обороны юрисдикцию над федеральными землями вдоль границы. К таким территориям относится Рузвельтовский резерват - узкая полоса земли вдоль юго-западной границы в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния - за исключением федеральных индейских резерваций.

Согласно директиве, это открывает возможность «проведения военных мероприятий, указанных в данном меморандуме, на военных объектах» вдоль границы. Трамп уполномочил военных выполнять задачи, «включая строительство пограничных заграждений и размещение оборудования для обнаружения и мониторинга», а также обозначить эти территории как «зоны национальной обороны».

Приказ также позволяет министру обороны «исключать лиц с территории военного объекта» в соответствии с ранее существующими полномочиями - что потенциально открывает путь к изгнанию мигрантов.

Первоначально эти полномочия будут реализованы на «ограниченном секторе федеральных земель», с последующей оценкой через 45 дней после пятничного указа.

Bloomberg отмечает, что с момента возвращения в Белый дом Трамп активизировал депортацию нелегальных мигрантов, стремясь выполнить свои предвыборные обещания по борьбе с незаконной иммиграцией и обеспечению безопасности юго-западной границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com