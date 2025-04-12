Трамп готов сделать исключения из таможенных тарифов для большинства стран 3 12.04.2025, 8:30

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Дональд Трамп

Президент США указал на «очевидные причины».

Президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Может быть несколько исключений по очевидным причинам, но я бы сказал, что 10% - это минимум», - заявил президент журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.

Он не сказал, что это за «очевидные причины», и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.

Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что «достаточно близок» к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.

Президент также преуменьшил значение потрясений на биржах.

«Я думаю, что рынки сегодня были стабильными. Я думаю, люди видят, что мы в отличной форме», - сказал Трамп и добавил, что доллар США «всегда» будет оставаться «валютой выбора».

Тем не менее, согласно подсчетам Bloomberg Economics, даже со временным облегчением для других торговых партнеров, высокая тарифная ставка 125% для Китая, приведет к тому, что средняя ставка пошлины в США достигнет исторического уровня. Затяжной торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира угрожает торговле на сумму 690 миллиардов долларов.

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