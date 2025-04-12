Европа готовит для Трампа специальный план
- 12.04.2025, 8:39
- 2,290
Чтобы убедить США предоставить гарантии безопасности Украине.
В ближайшие недели европейские страны намерены представить президенту США Дональду Трампу комплексный план по размещению военных в Украине. Союзники рассчитывают, что этот план убедит американского лидера предоставить гарантии безопасности украинскому государству, пишет Bloomberg .
В ближайшие две недели военные руководители намерены проработать детали того, как возглавляемая Европой «коалиция желающих» поможет обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины, а также возрождение ее сил, заявили в пятницу глава британского оборонного ведомства Джон Хили и его французский коллега Себастьян Лекорню.
Накануне министр обороны Соединенного Королевства сообщил, что 200 военных планировщиков составили «хорошо проработанный» план, касающийся того, как будут работать европейские силы, включая предложения о том, как украинские военные могут «стать самым сильным возможным сдерживающим фактором».
Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что последние переговоры в рамках «коалиции желающих» не дали четких ответов на вопрос, как будет функционировать миротворческая миссия в Украине, пишет The Telegraph. По ее словам, у разных стран разные мнения на этот счет, переговоры продолжаются.