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В Витебске и области подорожал проезд в транспорте

  • 12.04.2025, 8:41
В Витебске и области подорожал проезд в транспорте

Новые тарифы ввели сегодня.

В Витебской области 12 апреля дорожает проезд в общественном транспорте. Согласно постановлению Витебского облисполкома, стоимость билета на городские маршруты увеличится на 10 копеек, на пригородные тариф вырастет на 1 копейку за километр.

Из решения властей Витебской области следует, что фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами и трамваями на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит 90 копеек за одну поездку. Раньше такой билет стоил 80 копеек. Проезд на экспресс-маршрутах также дорожает на 10 копеек — до одного рубля. Если пассажир покупает билет у водителя, то к стоимости нужно добавить еще пять копеек.

Увеличена также стоимость проездных. В зависимости от вида транспорта и города области с 12 апреля установлены следующие тарифы:

месячные — от 34,42 до 64,44 рубля

декадные — от 12,06 до 22,57 рубля

дневные — от 2,8 до 4,45 рубля

Стоимость проезда в общественном транспорте ранее подняли во всех областях страны, за исключением Гомельской.

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