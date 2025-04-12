Уиткофф сделал Трампу скандальное предложение для «быстрого достижения мира в Украине» 11 12.04.2025, 8:46

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спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф

После встречи с переговорщиком от Путина.

Специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока и один из ключевых участников переговоров с Россией по Украине Стив Уиткофф после встречи с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым предложил президенту Дональду Трампу поддержать идею передачи России контроля над четырьмя украинскими областями — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — ради достижения мира.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников и еще пять источников, знакомых с ходом беседы. Аналогичную позицию Уиткофф озвучивал и ранее, в частности, в интервью Такеру Карлсону, однако Киев категорически отвергает подобные условия, отмечает агентство.

В то же время Кит Кэллогг, спецпредставитель США по вопросам Украины, выступил против предложенного Уиткоффом варианта. Он подчеркнул, что Украина, несмотря на готовность к переговорам по отдельным спорным вопросам, связанным с территорией, не согласится на полную передачу указанных регионов под контроль России. В итоге встреча, по данным Reuters, завершилась без принятия Дональдом Трампом окончательного решения о пересмотре американской стратегии по урегулированию в Украине. После этого Уиткофф отправился в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые состоялись 11 апреля.

Источники агентства указывают на растущее число разногласий внутри окружения Трампа относительно того, как выйти из тупика в конфликте между Москвой и Киевом. В частности, значительно расходятся позиции Уиткоффа и Кэллога по дальнейшим действиям, направленным на прекращение огня.

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