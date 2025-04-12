На Тракторном Заводе продают квартиру, где в каждом помещении ковры

На Тракторном Заводе продают квартиру, где в каждом помещении ковры1
- 12.04.2025, 8:59
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И даже в кухне.
Интересная квартира нашлась на одной из интернет-площадок о продаже недвижимости. Здесь в каждом помещении лежат и висят ковры. Даже в кухне, пишет Blizko.by.
Двухкомнатная квартира площадью 47,2 квадратного метра на улице Олега Кошевого расположена в доме № 31 постройки 1969 года на последнем, пятом этаже. Жилая площадь — 31,7 кв.м., кухня — 6,2 кв.м., санузел раздельный.
Квартира представляет собой так называемую «распашонку», в которой комнаты выходят на разные стороны дома, с двумя достаточно просторными помещениями.
По снимкам видно, что в квартире изобилие ковров. В большей комнате (с балконом) мы видим один ковер на полу и один на стене.
В меньшей комнате (спальне) тоже ковер на стене.
Также минимум по одному ковру есть на кухне и в прихожей.
За квартиру хотят 66 500 долларов в пересчете, один квадратный метр выходит по 1 408 долларов.