На Тракторном Заводе продают квартиру, где в каждом помещении ковры 1 12.04.2025, 8:59

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И даже в кухне.

Интересная квартира нашлась на одной из интернет-площадок о продаже недвижимости. Здесь в каждом помещении лежат и висят ковры. Даже в кухне, пишет Blizko.by.

Двухкомнатная квартира площадью 47,2 квадратного метра на улице Олега Кошевого расположена в доме № 31 постройки 1969 года на последнем, пятом этаже. Жилая площадь — 31,7 кв.м., кухня — 6,2 кв.м., санузел раздельный.

Квартира представляет собой так называемую «распашонку», в которой комнаты выходят на разные стороны дома, с двумя достаточно просторными помещениями.

По снимкам видно, что в квартире изобилие ковров. В большей комнате (с балконом) мы видим один ковер на полу и один на стене.

В меньшей комнате (спальне) тоже ковер на стене.

Также минимум по одному ковру есть на кухне и в прихожей.

За квартиру хотят 66 500 долларов в пересчете, один квадратный метр выходит по 1 408 долларов.

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