СМИ узнали, кем являются китайцы, которые пошли воевать на стороне РФ 1 12.04.2025, 9:03

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Они находятся на фронте с одобрения Пекина.

Солдаты Китайской Народной Республики, которые воюют против Украины на стороне россиян, являются наемниками и не связаны с китайскими властями, хотя и находятся на фронте с одобрения Пекина.

Об этом пишет Reutеrs со ссылкой на двух американских чиновников, которые знакомы с американской разведкой, а также на слова бывшего сотрудника западной разведки.

«Более ста граждан Китая, которые воюют на стороне российских войск против Украины, являются наемниками, которые, похоже, не имеют прямой связи с правительством Китая», — говорится в сообщении.

В то же время журналисты подчеркнули, что китайские военные офицеры находятся на фронте и в тылу России, имея одобрение Пекина, чтобы вынести тактические уроки из войны.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что китайские бойцы имеют минимальную подготовку и не имеют заметного влияния на военные операции России.

Источники Reutars также подчеркнули, что на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми китайское правительство не имеет никакой связи.

«Но китайские военные офицеры, с одобрения Пекина, путешествуют вблизи российских фронтов, чтобы вынести уроки и тактику из войны. По словам бывшего чиновника, офицеры «находятся там абсолютно с разрешения Пекина», — отмечается в статье.

По словам журналистов, ЦРУ, Офис директора национальной разведки США и Совет национальной безопасности, а также посольство Китая в Вашингтоне не ответили немедленно на запросы о комментариях.

Напомним, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне РФ.

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