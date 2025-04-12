Украина представила новую ракету-дрон «Барс» 12.04.2025, 9:54

Подробности относительно боевого применения пока не разглашаются.

В прошлом году Украина разработала новый тип вооружения - ракету-дрон под названием «Барс». В то же время подробности относительно технических характеристик или боевого применения нового образца пока не разглашаются.

Как информирует LIGA.net, об этом во время брифинга «Українська зброя 2024» рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

По словам чиновника, в прошлом году Украина начала создавать новое поколение крылатых ракет, в частности - разработки, которые он охарактеризовал как «ракеты-дроны». В эту категорию, кроме «Барса», входят также «Паляниця», «Пекло» и «Рута».

Сметанин отметил, что если в 2023 году украинский оборонно-промышленный комплекс выпускал только одну модель крылатых ракет - «Нептун», то в 2024-м арсенал пополнился значительным количеством новых разработок. Это позволило в восемь раз увеличить объем производства по сравнению с предыдущим годом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com