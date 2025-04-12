Принцу Гарри во Львове сделали необычный подарок 12.04.2025, 9:59

В нем есть глубокий символизм.

Британскому принцу Гарри, который посетил реабилитационный центр Superhumans Center во Львове, подарили пасхальную корзину с паской, которую испекли из муки с разминированных украинских полей.

Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с герцогом Сассекским говорили о программах поддержки ветеранов, а также о гуманитарном разминировании. После этого она передала принцу Гарри символический подарок.

«Чтобы показать настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы, подарила принцу особый подарок - пасхальную корзину, в которой паска приготовлена из муки с разминированных полей. Выпекали ее бабушки из приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов», - рассказала она.

А писанки, которые были в пасхальной корзине, сделала мама госпитальерки Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году на Харьковщине.

«Спасибо принцу Гарри за невероятную поддержку Украины, за человечность и простоту. За то, как он трепетно обнимал детей, как искренне общался с ребятами в Superhumans», - добавила Свириденко.

Напомним, 10 апреля принц Гарри посетил раненых украинских военных во Львове во время своего тайного визита в Украину.

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